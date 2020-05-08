Трамп пытается отвлечь внимание от собственных ошибок - немецкая разведка

США отвлекают внимание от собственных ошибок с коронавирусом. Фото: reuters.com

Федеральная разведывательная служба Германии считает, что обвинения США в сторону Китая о происхождении коронавируса - это отвлекающий маневр Белого дома.

По данным издания Der Spiegel, немецкая разведка на прошлой неделе запросила доказательства тезисов США о возможном происхождении Covid-19 у всех партнеров разведывательной сети Five Eyes (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия). Никто из них не ответил.

В секретной записке министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет утверждения Вашингтона "расчетливым отвлекающим маневром" Соединенных Штатов.

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Теорией происхождения вируса США пытаются "отвлечь внимание от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай".

В то же время, по данным немецкой разведки, Китай на самом высоком уровне пытался повлиять на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы она не спешила с объявлением пандемии. Из-за информационной политики Пекина мир потерял около 4-6 недель в борьбе с коронавирусом, считают в Германии.

Из-за пандемии коронавируса в мире серьезно возросла ксенофобия и подобные ей настроения.