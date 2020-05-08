Коронавирус: в ООН констатируют увеличение неприязни среди людей

В мире отмечается "цунами ненависти и ксенофобии, поисков" козла отпущения и запугиваний ". Фото: pixabay

Из-за пандемии коронавируса в мире серьезно возросла ксенофобия и подобные ей настроения.

Часто мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Associated Press.

После обвинений им отказывают в медицинской помощи.

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"На улицах и в интернете - рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения на мусульман, связанные с Covid-19", - заявил Гутерриш.

По его словам, в мире отмечается "цунами ненависти и ксенофобии, поисков" козла отпущения и запугиваний ".

"Журналистов, информаторов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека выбирают мишенями только за то, что они делают свою работу", - сказал он.

В Тернополе возле спортивной площадки на ул. Лепкого 15-летний парень избил 65-летнего мужчину. Пострадавший с гематомами и со сломанными ребрами в больнице. Несовершеннолетнего обидчика - разыскали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.