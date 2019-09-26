Трамп пообещал попытаться приехать в Украину

Трамп хочет приехать в Украину. Фото: ТСН

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", - сказал Зеленский на встрече с Трампом.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь".

Американский лидер отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

В ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп призвал как можно скорее преодолеть коррупцию в Украине

Напомним, в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.