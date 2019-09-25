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среда, 25 сентября 2019 23:34

Трамп посоветовал Зеленскому подружиться с Путиным

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Трамп посоветовал Зеленскому подружиться с Путиным
Зеленский встретился с Трампом. Фото: НВ

Президент США Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе.

"Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту, вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией. Продолжайте в том же духе", – заявил Трамп в ходе двусторонней встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

По его мнению, президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", – сказал глава американской администрации.

В свою очередь Владимир Зеленский считает, что только совместные усилия ЕС и США могут помочь урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он и добавил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

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Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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