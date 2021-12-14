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вторник, 14 декабря 2021 17:27

Торгпред посоветовал украинским компаниям отказываться от связей с Беларусью

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Торгпред посоветовал украинским компаниям отказываться от связей с Беларусью
Самопровозглашенный президент Беларуси Адександр Лукашенко. Фото: Reuters

В случае внедрения санцкой против Беларуси Украина будет следовать политике Европейского Союза, вводящего точечные ограничения.

Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, передает "Европейская правда".

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"Безопасные риски из Беларуси - не сиюминутны, они будут продолжаться, а потому всем украинским компаниям, имеющим торговые связи с Беларусью, стоит это осознать и отказываться от этой зависимости. Однако если такое политическое решение будет принято, то мы будем опираться на опыт ЕС, где санкции вводят очень осторожно, чтобы не нанести удар своему бизнесу. Поэтому если Украина примет решение об экономических санкциях в отношении Беларуси - оно будет очень осознано", - добавил Качка.

Торгпред напомнил, что в настоящее время в торговле с Беларусью Украина имеет две критические статьи импорта: нефтепродукты и удобрения. Остальные будут заменены на отечественную продукцию.

9 августа 2020-го в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированных президентских выборов.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега.

США, ЕС, Великобритания и Канада ввели против Беларуси пакет санкций

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Дата
14
декабря

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