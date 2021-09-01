Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей

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Бывший председатель Государственной таможенной службы Игорь Калетник через суд вернул себе 14 га леса под Киевом. Об этом в Facebook сообщил бывший председатель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Речь идет о решении Верховного суда от 26 мая.

"Игорь Калетник благодаря судейскому решению вернул себе "Бучанское Межигорье", 14 гектаров леса вновь ограждены 10-ти метровым забором.

Три месяца назад, по ходатайству матери Калетника, последняя судебная инстанция вернула семье 14 гектаров Бучанского леса.

Кто такой Игорь Калетник? Это коммунист, 8 лет назад (даже не верится), Коммунистическая партия была представлена в парламенте. Откровенная пророссийская колонна была надежной опорой для коалиции Януковича. Сам Калетник был заместителем председателя парламента, голосовал за все печально известные законы Януковича, в том числе, и за законы 16 января. Также, с 2010 по 2012 год возглавлял таможню. Что собой представляла таможня при Януковиче - даже не буду писать.

Для понимания, 14 гектаров - это 20 футбольных полей, но он там не голы собирался забивать.

После Революции достоинства, часть заборов посыпки Януковича начинает падать, но не этот. Дело идет в суды. Сначала, в 2014 году, прокуратура обращается в первую инстанцию. Затем 5 лет глубокой судебной волокиты и в 2019 году мать Калетника обращается в Ирпенский городской суд с ходатайством о вновь открывшиеся обстоятельства.

Все юридические обстоятельства и ряд судебных решений я описывать не буду. Но они привели к тому, что Верховный суд Украины 26 мая этого года вынес решение ", - написал Фирсов.

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Сразу после решения суда Игорь Калетник переоформил имущество на себя, заявил Фирсов.

Решение суда не публиковали, пока в ВС не поступил запрос.

При президентстве Януковича Игорь Калетник два года был председателем Государственной таможенной службы. Затем до февраля 2014 года - первым заместителем председателя Верховной Рады. В августе этого года СБУ вызвала на допрос бывших чиновников, в частности Калетника, в деле "Харьковских соглашений".