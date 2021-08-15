Литвина зовут на допрос

Бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина и еще 11 человек вызывают на допросы в Службу безопасности Украины по делу о Харьковских соглашениях с Российской Федерацией от 21 апреля 2010 года.

Допросы запланированы на понедельник, 16 августа, из сообщения "Главком"

Кроме Литвина вызывают:

нардепов от ОПЗЖ Юрия Бойко и Виталия Борта;

внефракционного нардепа девятого созыва Дмитрия Шпенова;

первого заместителя министра инфраструктуры (2010-14 годы) Константина Ефименко;

нардепа нескольких созывов и председателя Государственной таможенной службы (2010-12 годов) Игоря Калетника;

нардепа шестого созыва Юлия Ковалева;

первого вице-спикера шестого созыва и трижды министра юстиции Александра Лавриновича;

председателя СБУ (2010-13 годы) Валерия Хорошковского;

нардепа четырех созывов Василия Цушко;

министра финансов (2010-12 годы) Федора Ярошенко.

Они проходят свидетелями по статье "Государственная измена".

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Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами "Харьковских соглашений".

СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО.

Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010-го, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, в котором срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на пять лет.

27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Литвина забросали яйцами.