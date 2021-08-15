Литвина зовут на допрос

Бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина и еще 11 человек вызывают на допросы в Службу безопасности Украины по делу о Харьковских соглашениях с Российской Федерацией от 21 апреля 2010 года.
Допросы запланированы на понедельник, 16 августа, из сообщения "Главком"
Кроме Литвина вызывают:
нардепов от ОПЗЖ Юрия Бойко и Виталия Борта;
внефракционного нардепа девятого созыва Дмитрия Шпенова;
первого заместителя министра инфраструктуры (2010-14 годы) Константина Ефименко;
нардепа нескольких созывов и председателя Государственной таможенной службы (2010-12 годов) Игоря Калетника;
нардепа шестого созыва Юлия Ковалева;
первого вице-спикера шестого созыва и трижды министра юстиции Александра Лавриновича;
председателя СБУ (2010-13 годы) Валерия Хорошковского;
нардепа четырех созывов Василия Цушко;
министра финансов (2010-12 годы) Федора Ярошенко.
Они проходят свидетелями по статье "Государственная измена".
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Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами "Харьковских соглашений".
СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО.
Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010-го, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, в котором срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на пять лет.
27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Литвина забросали яйцами.
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