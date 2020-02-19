Ткаченко рассказал, отзовут ли законопроект "О медиа"

Закона "О медиа" комитет Рады отзывать не будет. Фото: d2bivpxs8ong2u.cloudfront.net

Продолжается дискуссия вокруг законопроекта "О медиа".

Документ не будут отзывать, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию "Главком".

"Я не вижу сопротивления медиасреды по этому закону. Я вижу дискуссию, которая продолжается. Отзывать его мы точно не собираемся", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ткаченко возмущен действиями СБУ и требует объяснений

Ткаченко говорит, что сегодня есть несколько статей - восемь или девять, – по которым возникают вопросы, и есть соответствующие предложения. Такие предложения можно группировать по блокам: формат регулирования онлайн-медиа, вопрос языка, вопрос полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, "и еще два-три блока, которые менее дискуссионные".

По словам Ткаченко, в проекте собрали замечания и предложения, которые войдут в сравнительную таблицу. Однако необходимо провести "еще две-три рабочие встречи с группой, писавшей закон, чтобы остановиться на каждом предложении и замечаниях".

Председатель комитета подчеркнул, что лоббистами этого законопроекта являются журналисты, поскольку, по его словам, регуляция в этой плоскости отстала от реальности на "много-много лет".

На сайте Верховной Рады опубликован текст проекта закона о медиа, поданного нардепами от "Слуги народа". "Законом определяются общие требования к субъектам в сфере медиа, в том числе требования по прозрачности структуры собственности и контроля, а также требования к каждому отдельному виду субъектов в сфере медиа", - говорится в пояснительной записке на портале Верховной Рады.