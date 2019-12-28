Закон о медиа от "Слуг народа" появился на сайте Рады

В Верховную Раду подали законопроект о деятельности СМИ. Фото: Ракурс

На сайте Верховной Рады опубликован текст проекта закона о медиа, поданного нардепами от "Слуги народа".

"Законом определяются общие требования к субъектам в сфере медиа, в том числе требования по прозрачности структуры собственности и контроля, а также требования к каждому отдельному виду субъектов в сфере медиа", - говорится в пояснительной записке на портале Верховной Рады

Лицензированию, в соответствии с законопроектом, подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставка электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса.

Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

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"Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации", - говорится в тексте.

Проект вводит новую форму регулирования - совместное регулирование в сфере медиа, как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

Также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства в сфере медиа.

Санкциями за нарушение требований законодательства и/или условий лицензии являются: взыскание штрафа; аннулирование лицензии и/или отмена регистрации; запрет распространения медиа на территории Украины.

Отдельным разделом законопроекта определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией.

В медиа запрещается распространять:

1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украина, в том числе публичное отрицание указанных действий;

2) недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя;

3) программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины, утверждаемом Нацсоветом.

Национальный совет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль за таким иностранным линейным медиа осуществляется физическими или юридическими лицами - резидентами государства-агрессора.

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

Также субъектами медиа не могут быть юридические лица, в которых владельцами существенного участия, контроллерами или бенефициарами являются граждане или юридические лица государства-агрессора; юридические лица, получающие финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора.

27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко.

В конце ноября Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в ней поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.