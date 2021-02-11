Тищенко будет руководить ячейкой "Слуг" на Закарпатье - СМИ

Тищенко возглавит ячейку "Слуг народа" на Закарпатье. Фото:facebook.com/sluganarodu.tyshchenko

Бывший ресторатор и депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко будет назначен главой ячейки партии на Закарпатье.

Об этом сообщает издание "Левый берег".

Тищенко сейчас возглавляет киевскую ячейку. По данным издания, решение о Закарпатье сообщат во время большого съезда партии, который пройдет в конце месяца (второй его этап). Киевскую ячейку возглавит Леся Забуранная.

Основной задачей для Тищенко будет восстановление работы местного аэропорта.

Издание пишет, что аэропорт "Ужгород" находится на границе со Словакией. Вылет и посадка самолетов осуществляется только с использованием воздушного пространства Словакии. На этой территории находится и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни).

Регулярные рейсы там с 2017 года не осуществляются. Причина - истек срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства.

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Также отмечают, что кандидатуру на руководство центром в Киевской области еще подыскивают. Его возглавляет депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции из-за санкций со стороны США.

"Ячейка слишком ориентирована на него, есть опасения её потерять. Поэтому, скорее всего, если мы утвердим исключения Дубинского из партии, в организации временно будет председательствовать кто-то из его нынешних замов", - сказал источник изданию.

Ранее депутат Ирина Верещук рассказывала о том, что нардеп Николай Тищенко предлагал скомпроментованих людей, в частности, так называемого минера Александровской больницы, своего помощника Руслана Гончарова в кандидаты на депутаты Киевского городского совета. Она также отметила, что среди кандидатов были работники ресторанов Тищенка.