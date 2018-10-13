Тимошенко обвинила Порошенко в провокации

Накануне визита председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Днепр там появились плакаты провокационного содержания, а в соцсетях - информация о раздаче денег и продуктовых наборов для тех, кто придет на ее митинг. Все это она назвала провокацией со стороны президента Петра Порошенко. Фото: УНИАН

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в провокации перед ее митингом в Днепре.

Накануне ее визита в городе появились плакаты провокационного содержания, а в соцсетях - информация о раздаче денег и продуктовых наборов для тех, кто придет на митинг. Все это Тимошенко назвала провокацией со стороны президента Петра Порошенко, сообщает ТСН.

"Я приехала на свою родную землю, в Днепр. И цель моего приезда - поздравить свою альма-матер, Днепровский университет, славную научную школу, со 100-летием его рождения. И сегодня я начала свой день как раз с того, чтобы посетить этот день рождения нашего родного днепровского университета. Я имела возможность пообщаться с профессорами, доцентами, преподавателями, студентами. И это было очень-очень трогательно", - заверила Юлия Тимошенко.

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Свою стратегию лидер "Батькивщины" представляла на площади Героев Майдана. Днепр в час пик встал в пробках, потому что все подъезды к площади были заблокированы экипажами патрульной полиции. Это сделали по просьбе организаторов митинга.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, как потенциальные будущие президенты, не полезны для будущего.