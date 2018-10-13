Тимошенко обвинила Порошенко в провокации

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 405
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1386
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1062
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 3555
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 945
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 720
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3960
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 774
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3501
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
2 Просмотров: 2097
Фото
Все фото
8
4
5
8
21
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике
Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Видео
Все видео
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
Антикоррупционеры взялись за Новинского
Антикоррупционеры взялись за Новинского
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Взрывы возле Ични ударят по рейтингу Порошенко - эксперт
Взрывы возле Ични ударят по рейтингу Порошенко - эксперт
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 1512
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 612
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3501
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2781
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
Просмотров: 81
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 09:48

Тимошенко обвинила Порошенко в провокации

  Комментировать
Тимошенко обвинила Порошенко в провокации
Накануне визита председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Днепр там появились плакаты провокационного содержания, а в соцсетях - информация о раздаче денег и продуктовых наборов для тех, кто придет на ее митинг. Все это она назвала провокацией со стороны президента Петра Порошенко. Фото: УНИАН

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в провокации перед ее митингом в Днепре.

Накануне ее визита в городе появились плакаты провокационного содержания, а в соцсетях - информация о раздаче денег и продуктовых наборов для тех, кто придет на митинг. Все это Тимошенко назвала провокацией со стороны президента Петра Порошенко, сообщает ТСН.

"Я приехала на свою родную землю, в Днепр. И цель моего приезда - поздравить свою альма-матер, Днепровский университет, славную научную школу, со 100-летием его рождения. И сегодня я начала свой день как раз с того, чтобы посетить этот день рождения нашего родного днепровского университета. Я имела возможность пообщаться с профессорами, доцентами, преподавателями, студентами. И это было очень-очень трогательно", - заверила Юлия Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко дважды встречалась с Пинчуком

Свою стратегию лидер "Батькивщины" представляла на площади Героев Майдана. Днепр в час пик встал в пробках, потому что все подъезды к площади были заблокированы экипажами патрульной полиции. Это сделали по просьбе организаторов митинга.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, как потенциальные будущие президенты, не полезны для будущего.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко обвинила Порошенко в провокации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Построили лифт, на котором ездили руководители УНР

Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 44924
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 40188
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 28549
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 25843
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 13977
Политика
Порошенко на Софиевской площади будет молиться за автокефалию
Порошенко на Софиевской площади будет молиться за автокефалию 1 Просмотров: 423
Количество депутатов нужно сократить до 250 - Ляшко
Количество депутатов нужно сократить до 250 - Ляшко 1 Просмотров: 576
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича 2 Просмотров: 5112
К провокациям такого уровня надо и подходить соответственно, чтобы потом не оказаться в дураках - эксперт
К провокациям такого уровня надо и подходить соответственно, чтобы потом не оказаться в дураках - эксперт Просмотров: 495
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса 5 Просмотров: 1900
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
10
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
Голосов: 25608
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua