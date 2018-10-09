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вторник, 09 октября 2018 20:03

Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах

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Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Алексей Ковжун: Надо смотреть на антирейтинги - кого больше не любят Фото: Сергей Старостенко

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, как потенциальные будущие президенты, не полезны для будущего.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"Надо смотреть на антирейтинги - кого больше не любят. Мы их обоих уже видели и представляем, чего ожидать. В Америке принято второй срок президента считать последним, потому что он как хромая утка. Для него пришло время поговорить с историей, принять не популярные решения, по которым тебя через сто лет будут вспоминать. В Украине второй срок всегда проигрышный. У Кучмы был второй срок, оказался не лучшим решением. Сколько набрал Ющенко, когда пошел на второй президентсво - мы все хорошо помним. Это та же старая засаленная колода. Когда Юля была премьером, Порошенко был главой СНБО. Они рядом полоскались. Оба не полезны для будущего. Далеко загадывать нельзя. Но если выборы будут в ближайшие выходные, то во второй тур пройдут Тимошенко и Порошенко. Но в настоящих прогнозов нет. Будем наблюдать в динамике", - говорит Ковжун.

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Политтехнолог называет главную проблему Юлии Тимошенко на выборах 2019-го года.

"Юля выглядит очень хорошо, но имеет важную проблему - она ​​на пике, ей некуда расти. Поэтому сейчас должно быть везде и у нее каждый процент прироста дается невероятными усилиями и ресурсами. Сейчас между ней и Порошенко идет фехтование. В этом поединке она побеждает. Но не стоит забывать, что это Украина. Здесь возможно все. На этот раз неожиданостью может стать появление условного Макрона. Когда фамилия знакома, но никто не думал, что он на такое способен. Вакарчук и Зеленский - люди не политические и не самостоятельные. Вакарчук, немного более самостоятельный, Зеленский совсем нет. Если последнему скажут идти на выборы - он пойдет. У Вакарчука был шанс объявить о таком решении на День Независимости перед толпой. Но после этого написать такую ​​новость в твиттере выглядит не очень", - говорит Алексей Ковжун.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.

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