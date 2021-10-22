Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото

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Как прошла третья неделя октября у политиков - в материале Gazeta.ua.

Бывший вице-премьер 61-летний Сергей Тигипко впервые вышел в свет с третьей женой 37-летней Аллой Зиневич. Пришли в прошлую пятницу на отбор участниц "Мисс Украина Вселенная". У пары есть трое общих сыновей. Им 10, 9 и 5 лет. Сколько вместе - не признаются. Познакомились за рубежом. Официально со второй женой Викторией Тигипко развелся в 2018 году. В браке были 14 лет. От нее у него еще есть трое детей. От первого брака у Тигипко - дочь Анна того же возраста, что и третья жена. С первой женой Натальей прожил 23 года.

Алла Зиневич была моделью. Руководит фармацевтическим бизнесом и рестораном здорового питания. Держит буйволиную ферму в Черниговской области. Часто выкладывает в сеть фотографии со своими 85 буйволицами и рекламирует молочные продукты собственного производства.

16 октября бывший народный депутат Николай Томенко с единомышленниками установили Казацкий крест в Трахтемирове в Черкасской области. Это бывшая столица гетманов. Варили там кулиш. Снимками Томенко поделился в Facebook.

17 октября 32-летие праздновала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько. На официальной странице опубликовала фотографии с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Недавно они признались, что влюблены и встречаются. Сейчас Саакашвили сидит за решеткой в Грузии.

"Я бы хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично - как всегда, когда мы вместе. Верю, что эта ужасная ситуация скоро изменится. И что наши моменты дома вместе снова будут частью нашей жизни. Я бы сильно хотела этого на день рождения", - написала Ясько.

18 октября нардеп из "Батькивщины" Вадим Ивченко в Facebook похвастался удачной рыбалкой. Написал, что несколько ведер судака ловил на удочку. Пользователи заметили, что на самом деле рыбачил на запрещенное приспособление - драч. Это самодельное браконьерское устройство состоит из спаянных нескольких крючков. Когда пользователи начали ему об этом писать, удалил пост. Если бы его оштрафовали, пришлось бы выложить не менее 100 тыс. грн.

19 октября в Facebook бывший нардеп 51-летний Александр Онищенко опубликовал фото с новорожденной дочкой. "Опять стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе, Господи, за все", - написал.

У него еще есть двое детей: 4-летний Роман от гимнастки Анны Ризатдиновой и 19-летний Александр от модели Ксении Кузьменко. Сейчас Онищенко живет в России, получил там гражданство. Против него в Украине возбудили уголовное дело за создание коррупционных схем.

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20 октября президент Владимир Зеленский с рабочим визитом находился в Черкассах. Перед ним на улице выставили стенды с "Большим строительством". На фото Офиса президента видно, как при осмотре Зеленским этих стендов охрана держит их руками. Был ветер. Пользователи соцсети активно это комментировали и сравнивали, как 11 лет назад на экс-президента Виктора Януковича упал венок: "Научен венком Яныка. Надо, чтобы не полетели на голову", "Держать плакатик - это чья должностная обязанность?", "Знают, что стенд может наброситься, как венок на Януковича".

21 октября народный депутат из "Батькивщины" Алена Шкрум на заседание в Раду пришла с сумочкой итальянского бренда Gucci. Стоит такая $ 2190 или 57246 грн при нынешнем курсе.

22 октября в сети начали писать, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков тяжело заболел коронавирусом. В ответ тот выложил фото в Facebook с лимонами и имбирем. Написал: "Читаю, про себя в интернете, что мол умираю от ковида. К счастью нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою) Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книги. А это, на фото - мои помошники - витамины"