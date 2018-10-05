Терещенко сделал новое заявление о походе в президенты

Мэр Глухова Мишель Терещенко говорит, что не хочет сдаваться. Фото: Макс ТРЕБУХОВ

Мэр Глухова Мишель Терещенко будет баллотироваться в Верховную Раду, если проиграет выборы президента. Об этом он рассказал в интервью LB.ua

"Если я не стану президентом, я, конечно, буду баллотироваться в парламент в Глухове", - заявил он.

"Должны ломать эту систему, которую я считаю очень плохой. Мы имеем шанс правильно использовать ближайшие парламентские выборы, ведь раз в 5 лет в стране происходит бескровная революция - на выборах, не на улице", - сказал Терещенко.

О своем 64-летнем возрасте мэр Глухова заявил: "Что касается меня, то на свои 60 плюс я успел побывать гражданином страны Евросоюза, офицером армии НАТО (Терещенко служил в вооруженных силах Франции - ред.), то есть я немножко понимаю, что нам нужно для изменений в стране. Я не хочу сдаваться. Хочу получить возможность помочь всей Украине, сломать систему".

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27 сентября Мишель Терещенко объявил, что досрочно слагает полномочия мэра Глухова. Он назвал депутатов горсовета саботажниками, взявшими город в заложники. Терещенко - потомок рода украинских промышленников и меценатов. Родился в Париже и был французско-украинским предпринимателем. 2015-го получил украинское гражданство и стал городским главой Глухова.