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Терехов своим поведением подставляет Офис президента – Марунич

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Терехов своим поведением подставляет Офис президента – Марунич
Политолог Дмитрий Марунич: "Выборы в Харькове становятся проблемой для Офиса президента". Фото: Радіо Свобода

И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов был большой надеждой Офиса президента в планах по выстраиванию своей вертикали в Харькове и области. Но сейчас он становится проблемой.

Об этом у себя в Facebook написал эксперт Дмитрий Марунич.

"Выборы в Харькове становятся проблемой для Офиса президента. Больное место - и.о мэра Игорь Терехов. Поговаривают, Терехова на днях срочно вызывали в Киев. И есть все основания считать, что не на чай, а "на ковер". Терехов – был большой надеждой ОП в планах по выстраиванию своей вертикали в Харькове и области. Однако буквально на глазах он становится токсичным", – пишет эксперт.

Он отмечает, что в то время, как в Харькове катастрофическая ситуация с COVID-19, Терехов устраивает турецкий вояж.

"В новостях центральных СМИ по Харькову видим, что кому-то жгут машины, несут венки и расписывают стены угрозами. Пострадавшие указывают на "заказ" от Терехова. ОП это, мягко говоря, достало. Вот Терехова и вызвали в Киев для "воспитательной беседы", – отмечает Марунич.

Но эксперт считает, что "беседа" вряд ли поможет, так как Терехов не является политиком. К тому же, его "примитивный пиар на мойке стен в метро и тому подобное" имеет обратный эффект.

Кроме того, добавляет Марунич, "дипломатичность явно не его (Терехова – ред.) козырь. Он нарочито грубит депутатам, но при этом все харьковские элиты понимают, что он ничего не решает. А является просто "контактером". Но конфликтным, неприятным и самоуверенным. Кто захочет общаться с таким управленцем, тем более о делах серьезных, которые беспокоят местные элиты перед выборами? И они начинают обижаться на Киев из-за того, что им подсунули Терехова в качестве контакта".

По его мнению, то, что ОП казалось верной ставкой в борьбе за Харьков, оказывается ставкой не рабочей: "Конечно, можно тянуть Терехова админресурсом, с помощью силовиков, прикрывать провалы. Но зачем? Если он даже не пытается помочь Киеву и продолжает вести себя в стиле "хозяина тайги", раздражая влиятельных людей в Харькове. А весь негатив выливается на Офис Зеленского, портит лицо партии власти, позиции которой и так не крепки в Харькове. А Терехов, похоже, и "Блок Кернеса" угробит, и большинство в горсовете развалит, и рейтинг Зеленского умудрится добить местный".

Эксперт выразил мнение, что временного мэра Харькова вовремя вызвали в Киев, ведь до выборов 31 октября осталось не так много времени.

Напомним, выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Избирательная кампания де-факто уже стартовала. В настоящее время в Харькове очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса. В городе катастрофически не хватает мест в больницах, кислорода и аппаратов ИВЛ. Смертность в Харькове – одна из самых высоких по стране. При этом Терехов в разгар третьей волны эпидемии улетел в Турцию, где, по информации СМИ, отдыхал в роскошном отеле.

Напомним также, что в ночь на 20 апреля в Харькове провокаторы совершили умышленный поджог двух автомобилей сотрудников печатного издания "Время Добкина". Во "Времени Добкина" заявили, что считают "действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми". Возле Харьковского городского совета состоялась акция в ответ на запугивание сотрудников издания "Время Добкина" нанятыми титушками.

dsnews.ua
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