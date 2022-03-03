Теперь мир привлекает Путина к ответственности - Байден

Байден сказал об объединении европейских союзников.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ошибся, когда думал, что мир не ответит за российскую агрессию против Украины.

Об этом президент США Джозеф Байден написал в Twitter.

"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас. Он ошибался", - заявил американский президент.

Байден сообщил, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя европейских союзников.

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"Мы противостояли российской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его (Путина) к ответственности", - заявил.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. С этого времени украинские военные уничтожили 211 вражеских танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня, 30 самолетов, 31 вертолетов. За неделю украинская армия уничтожила около 9 тыс. российских оккупантов, сказал президент Украины Владимир Зеленский.