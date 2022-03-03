За неделю убили почти 9 тыс. российских оккупантов - Зеленский

"Оккупанты получат от украинцев только одно - отпор, яростный", - сказал глава государства. Фото: president.gov.ua

За неделю украинская армия уничтожила почти 9 тыс. российских оккупантов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Каждый оккупант должен знать - они здесь ничего не получат. Никого не покорят. Даже если они могут нагнать больше техники и больше людей - это ничего для них не меняет.

Куда бы они ни зашли - повсюду их уничтожат. У них не будет здесь покоя, еды, ни тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно - отпор, яростный. Что они запомнят, что такое отечественная война.

Да, для нас, украинцев, это отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны и знаем, чем они заканчиваются для захватчиков.

Наша армия делает все, чтобы сламать врага окончательно. Почти девять тысяч убитых россиян за одну неделю", - сказал глава государства.

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"Мы народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами подло, просчитаны, с ненавистью к нашей стране, людям. Но мы их остановили и бьем.

Наши военные, пограничники, терробороны, даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно.

Моральное состояние врага все больше ухудшается, все больше оккупантов убегают обратно в Россию. От нас, всех, кто выгоняет врага "Джавелинами", "Стугнами", пушками, танками, самолетами, вертолетами, всем, что стреляет.

Но украинцы избивают врага и без оружия. Я искренне восхищаюсь героическими, мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все", - сказал Зеленский.

"Прогоним с позором, как делают те простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы. Это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - заявил президент.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. С этого времени украинские военные уничтожили 211 вражеских танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня, 30 самолетов, 31 вертолетов.