Правоохранители обновили статистику потерь российских оккупантов

За неделю войны против Украины российские войска потеряли более 5,8 тыс. личного состава, около 1,2 тыс. боевой техники и 61 воздушное судно.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 марта ориентировочно составили:

- личного состава – более 5840 человек,

- танков – до 211,

- боевых бронированных машин – 862 ед,

- артиллерийских систем – 85,

- РСЗО - 40,

- средств ПВО – 9,

- самолетов – 30 ед,

- вертолетов – 31 ед,

- автомобильной техники – 355,

- легких скоростных катеров - 2 ед,

- цистерн с ППМ – 60,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в войсках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операция "Цыган": жители Николаевщины пошли в наступление на врага

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.