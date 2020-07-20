Тендеры на €270 млн: НАБУ раскрыло подробности дела Новака

НАБУ и САП работают совместно с польским Центральным антикоррупционным бюро. Фото: Олег Новиков

Вероятные участники преступной организации во главе с экс-главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиром Новаком реализовывали коррупционные схемы в Украине, а неправомерную выгоду получали в Польше.

Об этом на брифинге рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Преступные действия, по мнению следствия, начинались на территории Украины. А предмет неправомерной выгоды получали на территории другого государства. Чтобы собрать эти доказательства, нужно было проводить следственные действия на территории Украины и Польши", - отметил он.

По словам Сытника, в рамках дела задержали ряд лиц. 4 уже объявили подозрения: 3 - в Польше, 1 - в Украине.

И.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил отдельные детали дела, приемлемые для разглашения.

"Это события 2016-2019 годов. Бывший исполняющий обязанности руководителя Укравтодора с использованием служебного положения принимал меры по получению для себя и третьих лиц неправомерной выгоды... Один из эпизодов касался строительства дорог в Украине. Украинские компании осуществляли строительство, однако не могли это сделать в определенные сроки. Тогда и.о. руководителя Укравтодора за определенное вознаграждение решал их вопрос относительно продления договоров, уклонения от уплаты штрафных санкций. Способ был специфичен: на территории Польши создавали предприятие. Неправомерную выгоду передавали через третьи юридические лица или наличными. Эти средства пополняли уставный капитал созданного предприятия. Так не только получали неправомерную выгоду, но и легализовали средства.

Другой эпизод: исполняющий обязанности руководителя Укравтодора предлагал создать совместное предприятие на территории Польши одной из международных компаний, осуществляющей строительство дорог. Предлагал свои услуги по содействию. Обещал, что 50% уставного капитала будет предоставлено его людьми, остальные 50% - международной организацией. После завершения каденции в Украине планировал войти в наблюдательный совет указанного предприятия", - рассказал Грищук.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 миллионов евро", - добавил Сытник.

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег. Расследование проводят совместно с НАБУ и САП.