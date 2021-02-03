Телеканалы Медведчука получали деньги с оккупированных территорий

Телеканалы осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов. Фото: "Радіо Свобода"

Телеканалы "112", "ZIK" и "NewsOne", связанные с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, финансируются из компании в оккупированном районе Луганской области. Об этом сообщает "Українська правда" со ссылкой на источники в СНБО и СБУ.

Финансирование идет из ООО "Торговый дом "Донские угли", куратором которого является Медведчук.

СМИ сообщает, что правоохранители установили - средства от "Торговый дом "Донские угли" частично направляются для финансирования деструктивной деятельности телеканалов "112", "ZIK" и NewsOne".

Телеканалы осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов о легализации военной агрессии на Донбассе и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и международной политики Украины.

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Правоохранители также подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом" Восточный Энерго-Альянс "," Министерством доходов и сборов ЛНР "и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого в оккупированных районах Луганской обл, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой в "бюджета" боевиков. но дальнейшего использования полученных доходов для террористических актов, а также поддержание деятельности "ЛНР".

Учитывая все это СБУ 2 февраля открыла уголовное производство по статье "Финансирование терроризма".

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма