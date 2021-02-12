Телеканал ZIK оштрафовали на 340 тыс. грн

Нацсовет признал выявленные нарушения и принял решение о применении санкций. Фото: Facebook

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал ZIK на 341 тыс. грн за нарушение в эфире.

Такое решение было принято после рассмотрения результатов 3 проверок телеканала, сообщает пресс-служба совета.

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Штраф наложили "из-за распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды во время анонса телемарафона "Реванш соросятни".

"Телеканал использовал термин "соросятня", который не имеет четкого определения, но употребляется исключительно в негативной коннотации", - сказано в сообщении.

В Нацсовете убеждены, что телемарафон должен был создать негативный образ определенных соцгрупп и их представителей, чтобы сформировать желание у зрителей противодействовать этим категориям. Это нарушает закон об информации и закон о телевидении и радиовещании.

На телеканалах NewsOne, ZIK, "112 Украина", против которых на этой неделе ввели санкции, оккупанта Россию называют "спасителем" Крыма, Революцию достоинства - "незаконным переворотом", "гордятся" тем, что они "русский мир" и манипулируют языковым вопросом.