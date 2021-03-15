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понедельник, 15 марта 2021 10:54

Телеканал Пинчука стер надпись "Аваков черт" на футболке стендапера

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Телеканал ICTV, владельцем которого является олигарх Виктор Пинчук, стер надпись "Аваков черт" на футболке стендап-комика Власти Капицы.

Автор: @vladkapytsia
 

Сюжет был о украинском стендапе. На футболке комика было написано "Свободу Стерненку. Аваков - черт".

"На самом деле это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение", - написал Капица в Twitter.

 

Ранее вокалист группы группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на концерте надевал футболку со словом "Ангел", которое перечеркнуто красной линией.

В эфире одного из телеканалов министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял: "А может Аваков ㅡ ангел?".

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27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялся многотысячный митинг. Люди протестовали против приговора Стерненко, требовали от президента Владимира Зеленского судебной реформы, а генпрокурора Ирину Венедиктову отправить в отставку. Скандировали "Венедиктова - чума", "Аваков - черт", "Свободу Стерненку", "Свободу Антоненко".

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