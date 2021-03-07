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воскресенье, 07 марта 2021 21:16

Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
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Фото: Oli Zitch

Группа "Бумбокс" сыграл в прошлую пятницу концерт в Киеве.

С группой на сцене выступали бывший вокалист "Димна суміш" Александр Чемеров и вокалист "O.Torvald" Евгений Галыч.

На концерте вокалист "Бумбокс" Андрей Хлывнюк был в футболке со словами "Ангел", которое перечеркнуто красной линией.

4 днями ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью телеканалу "1+1" на вопрос ведущей: "Аваков - черт" ответил: "А может Аваков ㅡ ангел?".

Андрей Хлывнюк известен своей общественной позицией. Он выступает в поддержку заключенных общественного деятеля Сергея Стерненка, музыканта и ветерана украинской-российской войны Андрея Антоненко.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялся многотысячный митинг. Люди протестовали против приговора Стерненко, требовали от президента Владимира Зеленского судебной реформы, а генпрокурора Ирину Венедиктову отправить в отставку. Скандировали "Венедиктова - чума", "Аваков - черт", "Свободу Стерненку", "Свободу Антоненко".

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