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вторник, 22 декабря 2020 20:23

"Татаров доказал свою токсичных" - эксперты разобрались, что происходит в ОП

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&quot;Татаров доказал свою токсичных&quot; - эксперты разобрались, что происходит в ОП
В чем суть конфликта между Олегом Татаровим и НАБУ. Фото: 24 канал

"Офис президента чужих на свою территорию не пускает. Одно дело прийти с обысками на какое-то предприятие, другое - к ОП. Поэтому коллеги защищают Татарова. Уволить его сразу не могли. Ибо кто бы тогда пошел туда работать, если бы выгоняли после первого публичного обвинения. так легко разрушить всю команду, говорит политолог Владимир Фесенко о деле о коррупции заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. .
- Татаров доказал свою токсичность неуклюжей публичной активностью. Заявлениями о внешнем управление через НАБУ. Ему посоветовали приостановить полномочия. Был одиозным с самого начала. При назначении на должность этого не оценили. Затем были довольны как работником. Я слышал, что сумел успешно наладить работу с правоохранительными органами. Особенно в регионах. Произвел впечатление хорошего администратора. Теперь отойдет на некоторое время. Если дело развалится, его восстановят.
НАБУ хочет продемонстрировать, как удачно ловит крупную рыбу. Бюро и раньше удачно делало медийный эффект - задержание, подозрения, огласка. Далее дела рассыпались. Не хватало доказательств ".

"Дело бесперспективное. Выглядит как сведение счетов между несколькими этажами Офиса президента или различными зданиями правительственного квартала, - считает политолог Виктор Бобыренко. - Несколько группировок конкурируют между собой за влияние на Зеленского и принятия решений. Управляются интересами Коломойского, Ахметова и Авакова. Или даже России . НАБУ здесь лишь инструмент. Отдельные следователи могут ориентироваться на различные группировки. в Украине не работают институты. Преступников часто преследуют за то, что стоят у кого на дороге, а не за преступления. Это политическая игра, в которой Татаров оказался пешкой. Сначала его люстрованого назначают, а затем устраняют. Общество ожидает, что кого-то будут сажать. Но власть Зеленского с коррупцией не борется ".

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"Речь идет пожалуй о внутренних конфликтах. Возможно, между Татаровим и главой Офиса Ермаком, - говорит философ Игорь Лосев.

- Принципиального ничего нет. Это разборки. Может его сдадут, если кому-то там "наступил на ногу". Если не сдадут, это не будет удивительным для нынешней властной команды да и как сдадут не будет торжеством справедливости. На долю Украины это не повлияет. Вместо него назначат такого же. По наезду Татарова на Сытника ... если бы Зеленский еще придерживался принципиально иной позиции, а он недалеко от своих людей. А как посмотреть на НАБУ, то они съели уже десятки миллиардов гривен, а кого привлекли к ответственности, кого из коррупционеров взяли за горло. Это как говорили в старину: "Я сеял драконов, а пожинаю блох" ".

Офис президента ввел в заблуждение относительно "приостановления служебных обязанностей" заместителя председателя ОП Андрея Ермака Олега Татарова по подозрению в коррупции.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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