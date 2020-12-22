Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК

В ЦПК сообщают, что Зеленский не подписывал заявление Татарову. Фото: ТСН

Офис президента ввел в заблуждение относительно "приостановления служебных обязанностей" заместителя председателя ОП Андрея Ермака - Олега Татарова по подозрению в коррупции.

Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции" в Telegram-канале.

Заявление советника ОП Михаила Подоляка о том, что Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей противоречит действующему трудовому законодательству, заявили в ЦПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татаров подает иск против Сытника

Согласно Кодексу законов о труде, отстранить от исполнения служебных обязанностей возможно лишь путем отстранения или уволнения. В случае с должности заместителя председателя ОП это может сделать только президент своим указом.

"Это означает, что Зеленский не подписывает заявление Татарова. Однако отстранить его или уволить он мог бы и без этого заявления. Такие указы президента сразу публикуются на сайте официальном. Все остальное кроме отстранения и увольнения - это банальный обман общества", - отмечают антикоррупционеры.

"Это означает, что либо Зеленский отказался отстранять Татарова, или в ОП лгут об отстранении", - объяснил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Накануне советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий. Несмотря на это Татаров приехал на Банковую и продолжил выполнять обязанности заместителя председателя ОП. 18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии. По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитась дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн. Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитась, из-за чего заместителю председателя ОПГ не успели вручить подозрение.