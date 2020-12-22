Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 0
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 504
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 369
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2457
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2070
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1881
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 657
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
5
16
5
3
11
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
В Украине началась акция &quot;Украина без Кучмы&quot;
В Украине началась акция "Украина без Кучмы"
Видео
Все видео
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - глава КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - глава КСУ вляпался в судейскую коррупцию
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 0
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 225
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1179
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1827
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 936
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 16:14

Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК

  Комментировать
Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК
В ЦПК сообщают, что Зеленский не подписывал заявление Татарову. Фото: ТСН

Офис президента ввел в заблуждение относительно "приостановления служебных обязанностей" заместителя председателя ОП Андрея Ермака - Олега Татарова по подозрению в коррупции.

Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции" в Telegram-канале.

Заявление советника ОП Михаила Подоляка о том, что Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей противоречит действующему трудовому законодательству, заявили в ЦПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татаров подает иск против Сытника

Согласно Кодексу законов о труде, отстранить от исполнения служебных обязанностей возможно лишь путем отстранения или уволнения. В случае с должности заместителя председателя ОП это может сделать только президент своим указом.

"Это означает, что Зеленский не подписывает заявление Татарова. Однако отстранить его или уволить он мог бы и без этого заявления. Такие указы президента сразу публикуются на сайте официальном. Все остальное кроме отстранения и увольнения - это банальный обман общества", - отмечают антикоррупционеры.

"Это означает, что либо Зеленский отказался отстранять Татарова, или в ОП лгут об отстранении", - объяснил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Накануне советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий. Несмотря на это Татаров приехал на Банковую и продолжил выполнять обязанности заместителя председателя ОП.

18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии.

По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитась дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн.

Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитась, из-за чего заместителю председателя ОПГ не успели вручить подозрение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский отказался отстранить Татарова - ЦПК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изобрели необычную новогоднюю гирлянду

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 33544
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 23105
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 12447
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 9756
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 7137
Политика
В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал
В НАБУ инициируют арест заместителя Ермака - Татаров отреагировал Просмотров: 108
Зеленский увидел успехи в работе Венедиктовой
Зеленский увидел успехи в работе Венедиктовой Просмотров: 171
Philip Morris будет судиться с Украиной в арбитраже
Philip Morris будет судиться с Украиной в арбитраже Просмотров: 261
После нападения на мэра Броваров Кличко пошел в полицию
После нападения на мэра Броваров Кличко пошел в полицию Просмотров: 540
В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова
В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова Просмотров: 198
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
1
Подарок Зеленскому от Путина: Сенцов прокомментировал свое освобождение из плена
Голосов: 18635
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть