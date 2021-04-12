"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник

Заместитель руководителя Офиса президента Татаров возле Высшего антикоррупционного суда, декабрь 2020 года. Фото: Виктория Рощина, Hromadske

Ход дела в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова показывает грубое вмешательство в работу Национального антикоррупционного бюро. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник в эфире программы "Зворотній відлік" на UA:Перший.

На вопрос ведущей: "Почему так тяжело продвигается это дело?" Сытник ответил:

"Если говорим об этом уголовное производстве, здесь можно такую ​​методичку писать: как нельзя делать. Как нельзя ночам менять группу прокуроров. Исключать тех, кто расследует и включать тех, кто, как надеялись, не будут расследовать".

Группу прокуроров может поменять только генпрокурор Ирина Венедиктова, сказал директор НАБУ.

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"Потом есть решение Печерского суда. Ночью меняют орган досудебного расследования.

Сейчас комментировать происходящее по этому делу мы не можем, потому что дело не у нас. Но столь грубых вмешательств в работу антикоррупционного бюро раньше не было.

Это такое ноу-хау, когда мы с удивлением на это смотрели. Потому что например в 2017 году было дело по Минобороны - появлялся законопроект которым упрощался порядок увольнения директора бюро. Сейчас это в парламенте очень трудно делать, потому что есть реакция со стороны международных партнеров. Это происходит в Конституционном суде или где-то ночью в реестре досудебных расследований. Когда утром смотрим, а уже решение совсем другие. И дело уже не у нас, а в другом следственном подразделении", - заявил Сытник.

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года. В декабре прошлого года Татарову сообщали о подозрении во взятке за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. В том же месяце Офис генпрокурора передал производство с НАБУ в СБУ. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.