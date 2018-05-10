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четверг, 10 мая 2018 10:27

Так живет вся страна - Найем рассказал о нападении на себя

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Так живет вся страна - Найем рассказал о нападении на себя
Нардеп Мустафа Найем рассказал подробности дела о нападении на него. Фото: Гордон

В деле о расследовании избиения народного депутата Мустафы Найема сначала назначили прокуроров, которые связанны с подозреваемыми. Об этом Найем рассказал в интервью журналу "Новое Время".

"Я просто в шоке, если честно. Еще со студенческих лет подозреваемый, который сбежал в Баку, был в тесных дружеских отношениях с прокурором Дмитрием Байчасом, который начинал вести дело в райпрокуратуре. У Байчаса, по моей информации, был так называемый внепроцессуальный контакт с родственниками подозреваемых, когда это произошло. И он подписывал подозрение тем трем парням. Второй прокурор - Даур Агрба является братом бизнес-партнера семьи Саитова".

Нардеп стал настаивать на отстранении этих людей. В результате дело передали из районной прокуратуры в городскую.

"Что делать в такой ситуации обычному человеку? Представьте себе: это не я, а ваш брат, которого избили. И попадается такой прокурор. Что дальше? Все будут имитировать правосудие, досудебное расследование. А ваш условный брат вынужденно заберет заявление, потому что поймет: ничего не добьется. И так живет вся страна".

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30 апреля в районе Бессарабской площади в центре Киева группа мужчин напала на нардепа Мустафу Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга. Трех задержанных подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, четвертого - который бежал в Баку - еще и в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

По оценкам Генпрокуратуры, процедура экстрадиции Саитова из Азейрбайджана может занять несколько месяцев. Беглец - один из основателей промоутерской компании Бумбокс Промоушенс, зарегистрированной в Киеве на улице Дегтяревская, 27. В этом же здании располагается общественная организация Диаспора чеченского народа.

5 мая Саитова задержали в Баку, ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Адвокат пояснила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении нардепа. На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: "Сегодня-завтра, возможно их подготовили и направили еще вчера".

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что относительно Магомеда-Амина Саитова начали экстрадиционные процедуры. В свою очередь заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова был направлен в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".

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Дата
10
мая

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