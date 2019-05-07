Сытника вызвали на допрос

Ситника вызывают в качестве свидетеля. Фото: tsn.ua

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Ситника ждут 10 мая на 10:00. Его вызывают для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по статье "Превышение власти или служебных полномочий".

Производство касается эпизода с опубликованной записью, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016-го, сообщает Telegram-канал The Newsroom.

В судебном решении по уголовному производству идет речь о "вмешательстве отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования относительно уголовных производств, связанных со сведениями, содержащимися в "черной бухгалтерии" Партии регионов".

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Ранее народный депутат Борислав Розенблат заявил, что руководитель НАБУ Артем Сытник в 2016-м работал на штаб кандидата в президенты от демократов США Хиллари Клинтон и "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон. В марте Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США.