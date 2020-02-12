Сытник рассказал, почему его хотят подвинуть

Сытник не собирается уходить в отставку.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник связал попытку его уволить с делом Приватбанка.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

"То, что сейчас происходит, связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла. А также с делом Приватбанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ.

Вот две ключевые причины. Единственное, что непонятно, почему это делается таким нецивилизованным способом.

Бегают депутаты, которые связаны с определенными политическими кругами, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимных действий. Зачем это делается, думаю, получим ответы в ближайшее время", - сказал Сытник.

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Досрочное увольнение Верховной Радой возможно только в одном случае - после отрицательного заключения аудиторской комиссии, отметил он.

"Я пойду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она невыполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - сказал Сытник.

В то же время поведение министра внутренних дел Арсена Авакова Сытник назвал эмоциональным.

"По поводу твитов Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением обязанностей", - сказал директор НАБУ.

В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать Приватбанк. Причиной была неплатежеспособность учреждения. Банком владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. До национализации мошенничество в банке привело к убыткам $5,5 млрд, подтвердило международное детективное агентство Kroll. В декабре 2017 года уже государственный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд