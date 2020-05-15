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пятница, 15 мая 2020 10:15

Сытник рассказал, откуда тянутся хвосты с его увольнением

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Сытник рассказал, откуда тянутся хвосты с его увольнением
Артема Сытника назначили директором НАБУ в 2015-м. Срок полномочий на должности - 7 лет. Фото: Reuters

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что попытки его уволить связаны, в частности, с двумя делами - Укрнафты и Приватбанка.

"Поэтому очевидно, что продолжение олигарха в парламенте постоянно делает какие-то громкие заявления, определенные попытки, вот сейчас есть обращение в Конституционный суд. Поэтому посмотрим", - сказал директор НАБУ Hromadske.

Сытник отметил, что в за попытками его уволить стоит не только олигарх Игорь Коломойский.

"Не только Коломойский. Эта тенденция началась еще в марте 2017 года, когда были проведены задержание и объявление подозрения бывшему главе Фискальной службы (Роману Насирову - Gazeta.ua). Тогда пошли максимальные медийные атаки, составление каких-то протоколов, регистрация производств", - рассказал директор НАБУ.

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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты 3133 (автор - Гончаренко, "Евросолидарность", соавторы - из ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский, "Слуга народа"), содержащие изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить директора НАБУ Артема Сытника.

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