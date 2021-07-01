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"Свободная касса, вход рубль - выход десять": Сюмар назвала так называемый "закон о деолигархизации" от Зеленского самой большой коррупционной схемой

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&quot;Свободная касса, вход рубль - выход десять&quot;: Сюмар назвала так называемый &quot;закон о деолигархизации&quot; от Зеленского самой большой коррупционной схемой
Фото: eurosolidarity.org

Олигархические группы в Верховной Раде дружно и радостно проголосовали за законопроект Зеленского о деолигархизации. Об этом в Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Тот "приятный" момент, когда олигархи из "Майбаха" и "Довіри" дружно и радостно голосуют за "деолигархизацию" Зеленского. Абсурд должен быть полным", - констатирует Сюмар.

Выступая с трибуны Верховной Рады, она назвала деолигархизацию Зеленского комедией, из которой планируется сделать целый сериал для содержания рейтинга. Сюмар отметила - на самом деле это большая коррупционная схема.

"Люди, которые сегодня у власти, специализировались на том, что снимали комедии, и продолжают делать это дальше. Только если раньше комедия Зеленского вместе с Киркоровым называлась "Любовь в большом городе", то, что сейчас будет происходить, можно назвать "Любовь с большими парнями" за большие деньги. Почему? Потому что весь этот закон больше напоминает мегакоррупционную схему по принципу "вход рубль - выход десять", - говорит Сюмар.

"Как у нас предлагается назначать олигархами: заседает целое СНБО, оно голосует за включение в реестр, дает красивые брифинги. Далее все идут на телеканалы - а потом СНБО исключает из реестра олигархов. Без критериев, без понимания, почему и как. Такое впечатление, что СНБО объявляет: "Ребята, свободная касса!". Только рассчитываться предлагают сайтами и телеканалами", - отмечает Виктория Сюмар.

"Вопрос, кэшем будете брать или нет? Ну мне кажется, кэшем берут уже и сейчас для зарплат в конвертах. Хочется еще большей кассы?" - иронизирует Сюмар.

"А самая большая комедия в том, что олигархи радостно проголосуют за этот закон. Потому что они очень хорошо знают, что это всего лишь игра. Игры для электората. И завтра те же олигархи будут дальше получать свои сверхприбыли. Потому что дальше власть просто поднимет тарифы, и люди, миллионы украинцев, которые будут смотреть шоу по телевизору, будут тем самым олигархам платить более высокие тарифы", - прогнозирует Сюмар.

"Это плохая и нечестная комедия. Она действительно напоминает фарс. Как и борьба с контрабандой, миллиард деревьев и подобные пустые и фейковые вещи. Для того чтобы бороться с олигархами, надо принимать антимонопольное законодательство, надо не брать людей олигархов в списки депутатов и не назначать этих людей министрами. Но этого не будет. Будет шоу "деолигархизация на всех телеканалах страны", - резюмирует Виктория Сюмар.

Как известно, три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией (5599-1). "Мы предлагаем сделать такой закон, который действительно избавит Украину и от олигархата, и от коррупции и влияния этих людей на политику, политические процессы, незаконного влияния на средства массовой информации, на незаконное обогащение. В нашем законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАЗК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией и с олигархатом", - отметил автор законопроекта народный депутат Николай Княжицкий.

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