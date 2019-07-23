Свадебный фотограф, победивший "регионала", рассказал о первоочередной задаче Рады

29-летний фотограф Сергей Штепа выиграл мажоритарку у 80-летнего "регионала".

Народные депутаты отменить неприкосновенность.

Об этом рассказал свадебный фотограф Сергей Штепа, который победил на 77-м округе в Запорожье бывшего "регионала", руководителя "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева.

Штепа баллотировался от "Слуга народу". Получил 44,22% голосов избирателей. За Богуслаева проголосовали 31,5%.

В интервью "Главком" на вопрос: "Какой самый первый закон должна принять Верховная Рада нового созыва?" - фотограф ответил:

"Отмена депутатской неприкосновенности".

Также будущий нардеп заявил, что поддерживает отмену мажоритарки:

"Да, поддерживаю. Потому что нельзя делать так, чтобы политик 10 лет засеивал гречкой, и постоянно выигрывал у тех людей, которые действительно что-то хотят сделать, но просто не имеют больших денег".

"Я планирую работать в комитете транспорта или в комитете культуры. Мои законопроекты будут связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкая для меня тема, я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", - также рассказал Сергей Штепа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Регионалка" Бондаренко пролетела на выборах

По предварительным результатам выборов в Верховную Раду, уже в 83 из 199 мажоритарных округов определены победители. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Выигрывают в 57 округах.