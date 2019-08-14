Супрун рассказала о разговоре с Зеленским

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента, где обсуждали продолжение реформы медицины.

"Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента. Мы обсуждаем идею, чтобы трансформация медицины продолжалась. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что нужно делать, чтобы она дальше продолжалась", - рассказала Супрун перед заседанием Кабмина, отвечая на вопрос журналистов, велись с ней переговоры о продлении работы в должности министра здравоохранения.

Накануне Ульяна Супрун рассказала, что президент Владимир Зеленский и СНБО не реагируют на вопросы вакцинации украинцев.