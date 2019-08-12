"Вакцинация не менее важна, чем армия" - Супрун срочно обратилась к Зеленскому

Игнорировать иммунизацию опасно, этому подыгрывает Россия, предупреждает Ульяна Супрун. Фото: Олег Петрасюк

Президент Владимир Зеленский и СНБО не реагируют на вопросы вакцинации украинцев. Об этом в Facebook написала и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли.

Первыми письмами новому президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александр Данилюку тоже были призывы созвать заседание СНБО на эту тему. До сих пор мы не получили ответа и определенной даты заседания.

Похоже, что до сих пор нет понимания, что вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО. Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину.

Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями тезис о ценности человеческой жизни оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями", - пожаловалась Супрун.

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По словам руководителя Минздрава, пока западные партнеры "активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться", украинская власть "этот вопрос игнорирует".

"Несмотря на это, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, которая распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.

В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно. Теперь имеем не самую лучшую статистику охвата прививками, а уровень заболеваемости инфекционными болезнями стабильно высокий", - добавила Супрун.

И.о. министра привела статистику.

Показатели вакцинации среди детей снизились более чем 90% в 1990-х до 70% в 2000-х и менее чем до 50% в 2014-м. В частности в течение последних 6-ти лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекции в 10 раз, коклюшем - в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - вдвое. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В.

Теперь имеем самый большей за время независимости Украины подъем заболеваемости корью. Так, в 2017-м было сообщено о 4782 случаях, в 2018-м - о 54 810 случаях. По состоянию на середину 2019-го сообщено о более 54 тыс. случаев. С начала вспышки умерло 39 человек.

"Игнорировать такую ​​ситуацию опасно", - предупредила Супрун.

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Перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.