Шуфрич из ОПЗЖ встал на защиту Зеленского по делу "вагнеровцев" - никакой ВСК не допустят

Фото: ВЗ

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что никакая Временная следственная комиссия по делу "вагнеровцев" в парламенте создана не будет, потому что никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было.

Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывал Офис Зеленского по резонансной информации о срыве этой спецоперации после доклада в кабинете президента, обнародованной в СМИ, сообщает ВЗ.

Вчера документы, доказывающие факт проведения спецоперации, которая имела целью задержания группы наемников российской ПВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Ар'ев. Несмотря на это, монобольшинство и руководство Верховной Рады игнорирует требования народных депутатов из нескольких фракций создать такую ​​комиссию.

"Этой следственной комиссии в Верховной Раде Украины не будет, потому что не было доклада, не было спецоперации, это абсурд", - заявил Шуфрич. "С точки зрения парламентского контроля мы можем проверять только ту информацию, которая нам выглядит достоверной", - отметил Нестор Шуфрич. Представитель ОПЗЖ также отметил, что его вообще не интересуют "вагнеровцы". "Мне честно говоря на этих вагнеривцив все равно, я не поверил", - отметил Шуфрич.

Как известно, создание парламентской ВСК требуют родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов. Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников, которых планировали задержать во время спецоперации, могли быть причастны к сбивания украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбивания российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

Владимир Арьев сообщил, что сотрудники спецслужб, которые принимали участие в подготовке этой спецоперации, готовы давать показания. По словам главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванную из-за утечки информации из Офиса Президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.