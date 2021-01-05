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вторник, 05 января 2021 18:09

Судьи КСУ оценили законность отстранения своего главы

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Судьи КСУ оценили законность отстранения своего главы
В Конституционном суде Украины выступили против отстранения председателя Александра Тупицкого. Фото: glavcom.ua

5 января состоялось собрание судей Конституционного суда Украины. Рассматривался вопрос об отстранении президентом Владимиром Зеленским председателя КСУ Александра Тупицкого.

В результате судьи приняли заявление, которое было опубликовано на сайте КСУ. В нем обращают внимание на то, что Конституция Украины устанавливает основания и порядок увольнения судей КСУ.

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"Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека", - подытожили в КСУ.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в подкупе свидетеля. Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не появился.

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