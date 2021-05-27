Суд закрыл дело об админке для Тупицкого

Голосеевский районный суд города Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Решение суд огласил в четверг, сообщает "Інтерфакс-Україна"
Речь шла о нарушении требований финансового контроля и требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого за совершение административного правонарушения закрыть", - говорится в решении.
В феврале Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два админипротокола относительно Тупицкого.
НАПК направляло запрос, чтобы он объяснил, почему в его декларации нет сведений о земельном участке, расположенном в оккупированной России Ялте. Информации об участке не было в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время в российском кадастре записано, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.
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Тогда Тупицкий сообщал НАПК, что идет в отпуск, и просил дать ему больше времени для объяснений.
Кроме протокола об умышленном неуказании участка в декларации на Тупицкого составляли протокол о конфликта интересов. Так как он 27 октября 2020, будучи судьей КС, проголосовал за решение о неконституционности права НАПК составлять админпротоколы.
"Он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией", - заявляли в Нацагентстве.
27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее".
Из-за этого президент Владимир Зеленский срочно созывал заседание СНБО.
4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении уголовной ответственность за ложь в декларациях.
27 марта президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
На этой неделе прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого по уголовным статьям.
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