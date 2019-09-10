Суд снял арест с имущества министра-беглеца Клименко

Клименко бежал из Украины вместе с Пшонкой.

Печерский районный суд города Киева отменил арест с недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "Эксельсиор", которая фигурирует в деле экс-министра доходов и сборов президентства Януковича Александра Клименко.

Об этом говорится в судебном постановлении от 2 сентября, пишет Слідство.інфо

Следствие считает, что компанию использовали для отмывания средств, полученных преступным путем.

Суд отменил арест земельных участков площадью около 1 га, двух домов и недострои в элитном поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в Киеве и Донецке, двух нежилых помещений и 9 машиномест. Кроме того, снял арест с почти сотни счетов и ценных бумаг на банковских счетах.

Имущество арестовали в июле этого года и передали в Управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Клименко подозревают в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2012-13-х, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, Клименко завладел 3,1 млрд грн государственного бюджета. Деньги получил путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета 3-х фиктивных предприятий.

Чтобы затянуть и сорвать судебный процесс, адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились и ни разу не появились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента, также сообщили в ведомстве.

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Александр Клименко был министром доходов и сборов с декабря 2012 года по февраль 2014-го. После бегства Виктора Януковича в феврале 2014-го оставил Украину. СМИ показали видео, на котором Клименко убегает вместе с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой.