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пятница, 11 октября 2019 20:55

Суд признал незаконным отказ ЦИК по восстановлению Богдана в партии Порошенко

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Суд признал незаконным отказ ЦИК по восстановлению Богдана в партии Порошенко
Админсуд признал незаконным решение ЦИК относительно Богдана. Фото: Ukrlib

Окружной админсуд Киева признал незаконным решение ЦИК, которая в 2016 году исключила нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана со списка партии "Блок Петра Порошенко".

Бездействие комиссии относительно непризнания Богдана избранным народным депутатом признали незаконным. В то же время суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Богдана депутатом, поскольку фракция БПП прекратила свое существование. Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается, на выборах в Верховную Раду в 2014 году Андрей Богдан баллотировался по партийным спискам БПП под 74-м номером. Тогда в Раду прошли 64 человека по спискам БПП.

В марте 2016 был принят закон, позволяющий лидерам партий исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Через месяц БПП исключили Богдана из списка как лицо, что не участвует в партийной деятельности. ЦИК приняла соответствующее постановление.

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Когда конституционный суд отменил соответствующий закон, Богдан потребовал от ЦИК восстановить его в партийном списке. Однако, комиссия отказала в удовлетворении требований Богдана, сославшись на отсутствие необходимого механизма. После этого Богдан подал заявление в Окружной админсуд.

Председатель Офиса президента Андрей Богдан в 2010 году, работая в правительстве Азарова, мог давить на судью Конституционного суда Петра Стецюка, чтобы заставить вынести решение в пользу экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальные показания Петрп Стецюка.

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