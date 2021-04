Суд постановил взыскать с Медведчука 140 тыс. грн

Медведчука советская власть в 80-х назначала адвокатом Стуса. Поэта приговорили к тюремному заключению. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука 140 тыс. грн.

Речь идет о возмещении расходов издательства "Виват" на рассмотрение дела о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса". Об этом адвокат журналиста Вячеслав Якубенко сообщил в Facebook

"Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства "Віват" и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысячи гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - написал адвокат.

"Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу. Show must go on", - прогнозирует юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук лишился завода в России

В марте Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги "Справа Василя Стуса". 2 года назад в августе Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги. В октябре 2020-го Дарницкий районный суд города Киева обязал удалить из книги информацию о Медведчуке и запретить распространение печатного тиража. В 1980-м писателя и диссидента Василия Стуса приговорили к тюремной ссылки. Советская власть назначала поэту адвокатом Медведчука. Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Поэт умер 4 сентября 1985 года в лагере в Пермском крае.