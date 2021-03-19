Суд отменил запрет на продажу книги "Дело Василия Стуса"

Ранее запрет книги о Стуса наложили по иску сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фото: wikimedia.org

Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 года", - огласил решение судья, сообщает "Укринформ".

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - написал Кипиани в Facebook.

Подсанкционный политик Виктор Медведчук на суд не пришел. Он пытался запретить распространение книги.

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Представитель Медведчука 17 марта направил в суд письмо с просьбой перенести заседание. Заявил, что политик не сможет прийти в день заседания из-за "занятости". Эту просьбу отклонили.

Книга историка и публициста Вахтанга Кипиани об уголовном деле, жизни и смерти украинского поэта Василия Стуса была напечатана в 2019 году. Адвокат Стуса Виктор Медведчук попытался запретить книгу. 19 октября 2020-го Дарницкий районный суд города Киева вынес решение о запрете на распространение книги, однако это решение не могло вступить в силу до конца рассмотрения апелляции ответчиков. После решения суда украинцы начали массово скупать книгу.