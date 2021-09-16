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четверг, 16 сентября 2021 17:46

Суд обязал Офис генпрокурора открыть дело о бездеятельности ГБР в расследовании вагнергейта

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Печерский суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения в ЕГДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта. Жаловались на бездействие правоохранителей активисты Рух опору капитуляции.

"16 сентября Печерский районный суд рассмотрел нашу жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора по делу вагнергейта, ведь Офис генпрокурора отказывался открыть производство относительно бездеятельности Государственного бюро расследования. Сегодня судья Волкова обязала Офис генпрокурора предоставить заявителям Андрею Тетеруку, Игорю Лапину и Юрию Гудыменко выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований о регистрации их заявления и открыть уголовное производство", - говорится в сообщении.

  Фото: Рух опору капітуляції
Фото: Рух опору капітуляції

Так, судебное заседание должно было начаться, в четверг, 16 сентября, в 10 утра, но так, как судья задержалась на другом судебном заседании, дело начало слушаться с трехчасовым опозданием. Представителей Генерального прокурора в зале суда не было, хотя были проинформированы о судебном заседании.

Как известно 3 сентября заявители подали в Офис генпрокурора заявление о преступлении Государственного бюро расследований, которое игнорирует постановление Шевченковского районного суда, которое обязывает начать расследование по факту государственной измены - срыва представителями власти задержания "вагнеровцев". Но в Генпрокуратуре не отреагировали на заявление. Поэтому активисты пожаловались на бездействие органа, которым руководит Ирина Венедиктова, в Печерский районный суд.

Напомним, с начала скандала в Офисе президента Зеленского неоднократно отрицали само существование операции по захвату "вагнеровцев". Оппозиция требовала создать ВСК для расследования срыва спецоперации с сентября 2020 года. 19 мая "слуги народа" в парламенте провалили постановление о создании ВСК для расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которую поддерживала оппозиция во главе с "Европейской солидарностью".

Но создали другую ВСК - "По расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины". Председателем комиссии назначили "слугу народа" Марьяну Безуглу, заместителем - депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Но и с ее работой возникают проблемы, например, в сентябре "слуги народа" и ОПЗЖ не смогли собраться на заседание ВСК - не хватило кворума, чтобы заслушать представителей и экс-работников Офиса генпрокурора, Минобороны и СБУ по срыву спецоперации.

Известно, что парламентская временная следственная комиссия (ВСК) по вагнергейту не будет вызывать президента Владимира Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.

8 сентября расследования от CNN, подтвердило, что сделка с "вагнеровцами" таки была. В тот же день, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал этот материал распространением "дезинформации от ФСБ".

Напомним, американская телекомпания CNN обнародовала публикацию о спецоперации по задержанию террористов с российской ПВК Вагнера, которая была сорвана летом 2020 года. По данным CNN, это была операция украинских спецслужб, которые планировали захватить боевиков, причастных к военным преступлениям, в том числе в сбивании самолета MH-17.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что американцы оказывали техническую помощь в проведении этой спецоперации украинским коллегам. По данным издания, спецоперация была сорвана, когда за несколько часов до вылета из Минска боевиков вдруг задержали белорусские спецслужбы.

Как уже сообщалось, США помогали Украине при проведении операции по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер".

Напомним, издание Bellingcat опросило "вагнеровцев" для фильма о спецоперации, которую готовила Украины против наемников из РФ, воевавших на Донбассе.

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