Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко

НАБУ обязали открыть дело против Луценко. Фото: Reuters

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против генпрокурора Юрия Луценко из-за возможного злоупотребления служебным положением.

Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в Едином реестре судебных решений, пишет ТСН

Суд установил, что 13 октября 2018-го заявитель обратился с обращением к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию о совершении руководителем ГПУ преступления.

1 февраля 2019-го это обращение поступило в НАБУ с парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, но ведомство отказалось открывать уголовное производство.

5 августа суд удовлетворил жалобу заявителя на бездействие НАБУ и обязал Бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.

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11 июня президент Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Луценко возглавляет ГПУ с мая 2016-го.