Суд над Януковичем переходит на новую стадию

Через две недели в суде над Виктором Януковичем будут дебаты. Фото: открытые источники

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перешел к судебным дебатам.

Об этом 17 июля заявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании Оболонского районного суда, пишет "Українська правда"

"За более года слушания дела судом было достигнуто эффективное его рассмотрение. В частности, допросили 52 свидетелей, 15 из которых по инициативе стороны защиты, исследованы десятки томов доказательств, пересмотрены десятки часов видео- и аудиодоказательств, большинство по представлению стороны защиты", - сказал судья.

Защита пытается затянуть дело и просит о повторном исследовании уже известных доказательств, отметил Девятко.

"Суд постановил возобновить судебные дебаты. Судебные дебаты объявлены открытыми", - сказал судья.

Они начнутся на следующем заседании 30 июля.

Если адвокаты Януковича не придут на заседание, то судья будет вынужден назначить государственного защитника.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что в деле не были допрошены все свидетели и такое решение судьи "свидетельствует о стремлении ускорить дело".

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Ранее районный суд города Киева отказал в допросе первого президента Леонида Кравчука. Виктор Янукович убежал из Украины 23 февраля 2014 года. С тех пор живет в России. Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 года в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не желает принимать участия в судебном процессе.