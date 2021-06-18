Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 99
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 567
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 765
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1170
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 576
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 675
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1143
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 954
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
3
7
5
3
7
&quot;Слуга&quot;, которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
&quot;Клумбы тянут на годовую зарплату учителя&quot; - &quot;слугу народа&quot; засыпали в Раде цветами
"Клумбы тянут на годовую зарплату учителя" - "слугу народа" засыпали в Раде цветами
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Видео
Все видео
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 522
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 504
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1170
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 675
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3384
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 18
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
пятница, 18 июня 2021 17:43

Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд

  Комментировать
Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд
Суд, который хочет распустить Зеленский, показал беспрецедентную скорость. Фото: @OACK.640

Окружной административный суд города Киева, который возглавляет подозреваемый в создании преступной организации Павел Вовк, рассмотрел иск премьер-министра Дениса Шмыгаля против НАПК в рекордные сроки. О рекорде сообщил председатель НАЗК Александр Новиков.

Суд приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. НАПК требовало уволить председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко.

"ОАСК обеспечил рассмотрение ходатайства об обеспечении иска в рекордные сроки - менее чем за два дня.

Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 года в судах накопилось более трех тысяч дел касательно коррупционеров, которые не были рассмотрены", - заявил Новиков.

Он добавил, что удовлетворение этого ходатайства судом еще раз доказывает вопиющую необходимость завершения судебной реформы.

Суд без рассмотрения дела фактически выполняет запрашиваемое Шмыгалем, сообщило НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский два года закрывал глаза на Вовка

15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не может участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщило ведомство.

Председатель Наблюдательного совета Нафтогаза инициировала отстранение Витренко, сообщали СМИ.

Два месяца назад, 13 апреля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

НАБУ публиковало записи разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в записях.

Бюро подозревает председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 18702
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 7533
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6237
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 3879
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3699
Политика
Моргенштерна защищает сын члена Высшего совета правосудия
Моргенштерна защищает сын члена Высшего совета правосудия Просмотров: 63
Путин и Байден говорили друг о друге как о врагах - эксперт
Путин и Байден говорили друг о друге как о врагах - эксперт
 Просмотров: 72
Журналисты заподозрили, что заместитель председателя НБУ Рожкова не имеет соответствующего образования
Журналисты заподозрили, что заместитель председателя НБУ Рожкова не имеет соответствующего образования Просмотров: 144
Вашингтонский адвокат подал жалобу против олигарха Фукса – блогер
Вашингтонский адвокат подал жалобу против олигарха Фукса – блогер Просмотров: 54
Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн
Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
Голосов: 7379
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть