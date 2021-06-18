Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд

Суд, который хочет распустить Зеленский, показал беспрецедентную скорость. Фото: @OACK.640

Окружной административный суд города Киева, который возглавляет подозреваемый в создании преступной организации Павел Вовк, рассмотрел иск премьер-министра Дениса Шмыгаля против НАПК в рекордные сроки. О рекорде сообщил председатель НАЗК Александр Новиков.

Суд приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. НАПК требовало уволить председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко.

"ОАСК обеспечил рассмотрение ходатайства об обеспечении иска в рекордные сроки - менее чем за два дня.

Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 года в судах накопилось более трех тысяч дел касательно коррупционеров, которые не были рассмотрены", - заявил Новиков.

Он добавил, что удовлетворение этого ходатайства судом еще раз доказывает вопиющую необходимость завершения судебной реформы.

Суд без рассмотрения дела фактически выполняет запрашиваемое Шмыгалем, сообщило НАПК.

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15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не может участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщило ведомство.

Председатель Наблюдательного совета Нафтогаза инициировала отстранение Витренко, сообщали СМИ.

Два месяца назад, 13 апреля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". НАБУ публиковало записи разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в записях. Бюро подозревает председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.