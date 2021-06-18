ОАСК остановил увольнение Витренко

Два месяца назад президент Владимир Зеленский подавал как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. Фото: @OACK.640

Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. НАПК требовало уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.

Раньше Шмыгаль подал в суд на НАПК об отмене предписания.

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Суд постановил остановить действие предписания до вступления в законную силу решения по делу, сообщили в ОАСК в пятницу. Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением, вызовом, сторон.

Заседание назначено на 29 июня.

15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщили в НАПК. Председатель Наблюдательного совета Нафтогаза инициировала отстранение Витренко, сообщали СМИ. 28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаза – Андрея Коболева. Тогда компанию возглавил Витренко.