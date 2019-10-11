Суд конфисковал денежный вклад в поддержку Гриценко на выборах

Вклад в поддержку Гриценко осуществили с нарушениями. Фото: www.dw.com

1,15 млн грн взноса в поддержку кандидата в президенты Анатолия Гриценко решил конфисковать Деражнянский райсуд Хмельницкой области.

Вклад совершили с нарушениями, сообщили на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции

К НАЗК поступили материалы, изучив которые, суд согласился, что лицо, сделавшее вклад, "нарушило установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост президента".

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Виновника оштрафовали на 1190 грн и конфисковали всю сумму взноса в пользу государства.

НАЗК проанализировало финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко и выявило налоговый долг в момент, когда делали денежный взнос.

В течение президентской кампании нашлось не менее 35 страниц в Facebook, из которых транслировали рекламу против 4 основных кандидатов. Объектами "чернушных" кампаний стали Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко.