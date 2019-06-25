Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook

В интересах Петра Порошенко было потрачено больше всего денег на "чернуху" на выборах. Фото: Reuters

В течение президентской кампании нашлось не менее 35 страниц в Facebook, из которых транслировали рекламу против 4-х основных кандидатов.

Объектами "чернушных" кампаний стали Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, а больше всего - Владимир Зеленский, сообщает движение "Чесно"

Не менее $250 тыс. (6,5 млн грн) в антирекламу было потрачено в интересах Порошенко и против его основных конкурентов.

Размер расходов всех страниц в марте-апреле составил $ 264 тыс. Или 7 млн грн. Эта сумма отражает лишь минимальный доведенный порог расходов на "чернуху", ведь данные Facebook не учитывают оплат за продвижение этих страниц до марта.

Некоторые страницы из "чернухой" раскручивали минимум с лета 2018 -го.

Деньги Facebook получил за рекламу публикаций и страниц в марте и апреле. В нее не входят затраты на создание картинок и видео, администрирование страниц, настройки рекламы, оплату работы агентств или отдельных работников. Также не учтено расходов до марта, тогда как избирательная кампания длилась с 31 декабря. То есть реальные расходы значительно выше.

Касательно Зеленского распространяли информацию о том, что он наркоман, неопытный в политике и марионетка Игоря Коломойского. Гриценко - по распродаже оружия во времена, когда он был министром обороны, а также о том, что его рейтинг низкий и не стоит тратить свой голос, отдавая его. Тимошенко - о газовых соглашениях 2009-го, связанность с Путиным и Коломойским, а также о ее популизме.

Юрий Бойко стал единственным рейтинговым кандидатом в президенты, по которому активисты не обнаружили масштабных оплаченных кампаний в Facebook.

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Партия "Європейська солідарність" Петра Порошенко обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Выборы намечены на 21 июля.