Суд будут просить лишить лицензии NewsOne, который "строил мосты" с Россией

В июле NewsOne собирался "строить мосты" с кремлевским "Россия 1".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы лишить лицензии телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Виктора Медведчука.

Решение приняли во вторник. Его зачитала первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти.

Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии ", - зачитала решение Герасимьюк.

В июне сообщалось, что народный депутат, соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK. Теперь нардеп является официальным владельцем 3-х медиа, ранее он купил "112 Україна" и NewsOne. Эти телеканалы называют ресурсами Медведчука.

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7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили. Генпрокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены и вызвала на допрос всех "причастных, от владельца канала к ведущему".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует проверку телеканала NewsOne, которая может привести к лишению канала лицензии.