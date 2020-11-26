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четверг, 26 ноября 2020 19:48

Суд арестовал Дом профсоюзов и Октябрьский дворец

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Суд арестовал Дом профсоюзов и Октябрьский дворец
В общем арестовано 26 объектов недвижимости.

Печерский районный суд города Киева наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов Украины. Об этом говорится в материалах в едином государственном реестре судебных решений, сообщает ZN.UA

Суд в частности арестовал Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

Должностные лица ФПУ присвоили ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах, говорится в судебном решении.

Суд запретил субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные и нотариальные действия и распоряжаться арестованным имуществом.

Кроме Доме профсоюзов арестовано 26 объектов недвижимого имущества, среди которых: Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), учебно-спортивная база "Святошин", ресторанный комплекс в Киеве по ул. Трухановская, санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, часть зданий и сооружений санатория "Звезда" в Ворзеле, санаторно-курортные учреждения на курорте Куяльник, помещения гостиничного комплекса "Турист" в Киеве.

Дом профсоюзов арестован из-за долга Федерации профсоюзов 160 млн грн перед ипотекодержателями.

Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее объединение профсоюзов страны. Членами организации являются более 5 млн человек, работающих на 60 тыс. Предприятий различных отраслей экономики. В состав ФПУ входят 44 всеукраинских профсоюза и 25 профобъединений.

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В ноябре Кабинет министров показал аудит украинской экономики. "$1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны", - заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

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